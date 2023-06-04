شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة التجارة العالمية: حرب أوكرانيا رفعت أسعار الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، أن قضية الأمن الغذائي لا تزال مصدر قلق كبير على الرغم من تخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تسبب فيه الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن التجارة لها دور "مركزي للغاية" تلعبه في ضمان تجارة مستقرة وعادلة في الغذاء يمكن التنبؤ بها.

وقالت المديرة العامة بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة ، إن القفزة في أسعار المواد الغذائية والطاقة التي سببتها الحرب "قد سلطت ضوءاً جديداً كاملاً" على قضية الأمن الغذائي. "العديد من البلدان النامية الأعضاء ، ولا سيما أقل البلدان نموا ، هم في الطرف المتلقي للأزمات التي تحدث في العالم. هذا شيء لم يتسببوا به ، لكنهم أكثر من يعاني من نقص الوصول إلى الغذاء ، ومن عدم الوصول إلى الأسمدة ، ومن ارتفاع الأسعار الناتج عن تحركات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملات مع واحد من كل خمسة سعرات حرارية يتم تداولها دوليًا ، "تخيل مدى أهمية دور التجارة الآن من أجل مساعدتنا في حل مشكلة الوصول ، وبناء المرونة وإدارة تقلب أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة" ، على حد قولها. لذا فإن "أول وأفضل شيء هو الحفاظ على نظام تجاري دولي متعدد الأطراف مفتوح وقابل للتنبؤ به ومستقر. لقد كانت التجارة مركزية تمامًا على جبهة الغذاء ، ويعد الحفاظ على نظام يمكن التنبؤ به ومستقر وعادل أمرًا أساسيًا ".

وقد ساهم أعضاء منظمة التجارة العالمية في ذلك من خلال تبني قرار وزاري بشأن إعفاءات مشتريات الأغذية من برنامج الغذاء العالمي من حظر أو قيود التصدير ، وهو رد فوري على الأزمة في منطقة البحر الأسود. كما اعتمدوا إعلانًا وزاريًا بشأن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي في مؤتمرهم الوزاري الثاني عشر (MC12) في يونيو 2022.