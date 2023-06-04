شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث تفاصيل افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تشغيل "مصنع 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مصنع 4 بشركة غزل المحلة في التشغيل التجريبى أمس، وهو يمثل انطلاقة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، حيث كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الخطة الخاصة بمصانع الغزل والنسيج، تتضمن الانتهاء الكامل من افتتاح جميع المصانع الجديدة خلال 2024، وهذه هي التفاصيل.

1 – سيتم تشغيل 7 مصانع جديدة حتى نهاية 2024، منها مصنع غزل 1 ومصنع غزل 6، و مصنع للصباغة، ومصنع كفر الدوار، ومصنع لإنتاج الجينز في دمياط، ومصنع حلوان.

2 – سيتم التشغيل النهائي لمصنع غزل 4 خلال شهر يوليو المقبل بطاقة 15 طن يوميا.

3 – القرض البالغ 540 مليون يورو، جاهز لاستكمال استيراد بقية الماكينات.

4 – تم اعداد خطة ترويج وتسويق تحت العلامة والتي تحمل العلامة التجارية الجديدة "nit" و"محلة MEHALLA ".

5 - مخطط تطوير مصانع الغزل يحتاج الي زراعة 600 الف فدان قطن قصير التيلة ، للاستغناء عن الاستيراد تماما .

6 - المصانع تحتاج قطن طويل التيلة بكمية تصل لنحو 62 الف ونحو 70 الف طن قطن قصير.

7 - هناك ترحيب بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال تأجير مساحات متاحة له بكل الإمكانيات بقيم إيجاريه او مشاركة في الأرباح وتوريد أنواع معينة من الغزل له كما ان جزء الصباغة 60 بالمئة سيكون للقطاع الخاص .