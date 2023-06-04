شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 2.9 مليون نسمة يستفيدون من مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة، والتي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 40 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 18 وحدة إجتماعية و43 مجمع خدمات زراعية و56 نقطة إسعاف و173 وحدة صحية و2622 فصل دراسي و118 مدرسة، إلى جانب إنشاء 8 مراكز تنمية أسرة و17 محطة مياه شرب و245 مشروع صرف صحي و23 محطة معالجة، فضلا عن إنشاء 261 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية و168 مركز شباب و42 مجمع خدمات حكومية و67 مكتب بريد و26 نقطة شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 170كم ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515 كم وإنشاء 18 سوق و7 مواقف، علاوة على 53 كوبري ري و 235 مشروع كهرباء.

وأوضح التقرير، أن خطة عام 22/2023 وبلغت 370 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13.9 عن خطة عام 21/2022.