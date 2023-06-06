شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022، وفقا للترتيب التالي:

1. أسمدة بقيمة 11 مليون دولار.

2. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار.

3. ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار.

4. محضرات خضر بقيمة 4.3 مليون دولار.

5. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى موريتانيا نحو 41.1 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 38.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من موريتانيا 1.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 241 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 644.4%.