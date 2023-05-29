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أخبار مصر.. الحكومة تنفى السماح لحاملى تأشيرة زيارة السعودية بأداء مناسك الحج

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للسعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الحكومة تنفى السماح لحاملى تأشيرة زيارة السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.

 

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمد سيد صالح، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، واللواء محمد سعد زغلول، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: توقعات بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد ومتابعة وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته في مختلف المجالات، قام المركز بمتابعة تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization WMO) حول توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تحدث بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذه الفترة (الممتدة من 2023 حتى 2027) ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

 

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على سلامة واستقرار العراق

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا الدور البناء الذى يقوم به رئيس تيار الحكمة العراقى للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

 

الأرصاد: الأجواء حارة نهارا لطيفة ليلا بأغلب الأنحاء وجنوب البلاد 38 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تخرج صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائله للحرارة على السواحل  الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة لمدة 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

 

وزير التعليم العالى يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية 20%
‏وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 20% بدلا من 10%، وذلك بهدف استيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية على خلفية الأحداث الأخيرة الجارية في تلك الدول.

 

استشهاد ضابط فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى جنين

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الإثنين، استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، مشيرة إلى أن الشهيد يعمل ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

 

نتيجة تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة متاحة بالمدارسبدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

 

التعليم: ضرورة استلام طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من المدارس
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة استلام طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من المدارس، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن استلام بطاقة رقم الجلوس من المدرسة مهم ولا يكفى حصول الطالب على رقم الجلوس من موقع الوزارة بشكل إلكترونى، مشددة على أنه بطاقة رقم الجلوس بمثابة بطاقة عبور للطالب أثناء دخوله اللجنة كما أن عليها تعليمات مهمة بشأن أداء الامتحان والتعامل مع كراسة الأسئلة والإجابة.

 

 

آخر ظاهرة فلكية بمايو.. عطارد فى أقصى استطالة له اليوم والزهرة مع نجم بولوكس
تشهد الكرة الأرضية اليوم الإثنين 29 مايو، وصول كوكب عطارد في أقصى استطالة له، حيث سيصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 25 درجة تقريبا.

 

تامر حسنى وأحمد سعد يحييان حفل زفاف ولى عهد الأردن فى ستاد عمان اليوم

يحيي فنانون مصريون وأردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف اليوم الاثنين، وأكدت وسائل إعلام أردنية أن الحفل الغنائي سيقام في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين ، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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