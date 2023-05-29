أخبار مصر.. الحكومة تنفى السماح لحاملى تأشيرة زيارة السعودية بأداء مناسك الحج

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الإثنين، استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، مشيرة إلى أن الشهيد يعمل ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

نتيجة تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة متاحة بالمدارسبدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.