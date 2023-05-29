شكرا لقرائتكم خبر عن نباتات فى معرض زهور الربيع من 2 جنيه إلى 500 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرض زهور الربيع الـ90 والمقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي ليس فقط مجرد مكان يلتقى فيه البائع مع المشتري أو حتى قاعة للمنتجين والزراع لعرض منتجاتهم والترويج لها بل هو حدث ثقافى جمالي تنتظره كل عام الأسرة المصرية وآلاف الزائرين للاستماع بمناظر الورد والزهور الجميلة والنزهة وقضاء وقت جميل ثم يأتي الشراء في المرحلة الثانية.

أحد قدمى المشاركين في المعرض المهندس شبل مرسي يقوم أنه يعمل في مجال الزهور ونباتات الزينة منذ 40 عام تقريبا وأنه اول من قام ببيع ورود القطف بالسنتمتر حيث كان يقوم بتوزيعها على محلات وسط البلد ورغم أنه لا يمتلك مزرعة في هذا المجال ولكن متواجد في معرض زهور الربيع على مدار أربعة عقود وتربطه علاقات طيبة مع كل منتجى الزهور والزينة في مصر.

ويرى مرسى أننا نمتلك ميزة تنافسية وتصديرية في هذا المجال تستطيع تحقيق عائد كبير بالعملة الأجنبية للناتج القومي المصري كما انه مجال كثيف العمالة.

يضيف شبل أن المعرض هذا العام يحتوى على أكثر من 1000 نوع نباتي وبأسعار تناسب كافة المستويات تبدأ من 2 جنية فقط وحتى نصف مليون جنية لبعض الأنواع النادرة من الأشجار والتي يتجاوز عمرها مئات السنين.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.