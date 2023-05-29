شكرا لقرائتكم خبر عن نباتات فى معرض زهور الربيع من 2 جنيه إلى 500 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - معرض زهور الربيع الـ90 والمقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي ليس فقط مجرد مكان يلتقى فيه البائع مع المشتري أو حتى قاعة للمنتجين والزراع لعرض منتجاتهم والترويج لها بل هو حدث ثقافى جمالي تنتظره كل عام الأسرة المصرية وآلاف الزائرين للاستماع بمناظر الورد والزهور الجميلة والنزهة وقضاء وقت جميل ثم يأتي الشراء في المرحلة الثانية.
ويرى مرسى أننا نمتلك ميزة تنافسية وتصديرية في هذا المجال تستطيع تحقيق عائد كبير بالعملة الأجنبية للناتج القومي المصري كما انه مجال كثيف العمالة.
يضيف شبل أن المعرض هذا العام يحتوى على أكثر من 1000 نوع نباتي وبأسعار تناسب كافة المستويات تبدأ من 2 جنية فقط وحتى نصف مليون جنية لبعض الأنواع النادرة من الأشجار والتي يتجاوز عمرها مئات السنين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز