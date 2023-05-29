شكرا لقرائتكم خبر عن "سنابل" مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش أهم القضايا الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ مجموعة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الأزهر مشروع تخرج بعنوان "سنابل" يصدر عن كليه الإعلام جامعة الأزهر.

"سنابل" عبارة عن موقع الكترونى متخصص فى تقديم خدمة إخبارية عن الزراعة في مصر ، وتغطية شاملة عن أزمة القمح العالمية وتأثيرها على الغذاء، وشمل المشروع تقديم رؤية مصر 2023 لتطوير الزراعةالتي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحل أزمة الغذاء ،مع تقديم العوائق التى تواجه الزراعة فى مصر واقتراح حلول لها مع المسؤولين، ويشمل أيضا مناقشة العديد من المسؤولين فى المجال الزراعي والابحاث العلمية التى تعمل على تطوير الزراعة.

وقام الفريق بالتنقل الى عدة مناطق والتى تشتهر بنوعية معينة من الزراعة لتسليط الضوء عليها وعلى المزارعين فى هذة المناطق وأجروا العديد من الحوارات الصحفية مع المسئولين فى المجال الزراعى، والمتخصصين فى مجال البحث العلمى ومناقشة العديد من القضايا الزراعية ومحاولة ايجاد حلول لها من قِبل المتخصصين .

قامت مجموعة الطلبة المكونة من "احمد نبيل_ عبدالعزيز الغرباوى_عبد الفتاح صبيح _ حسام يس _احمد عبد العظيم_عبد الله محمود_زياد غانم" تحت إشراف الدكتور مصطفى مندى من العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ تعليمات مجلس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام لخروج الموقع بالشكل الذى يليق بكلية الإعلام وجامعة الأزهر موجهين الشكر الى المشرف العام الدكتور محمد البحراوى ورئيس قسم الصحافة والنشر الدكتور على حمودة والدكتور رضا عبد الواحد امين عميد الكلية.