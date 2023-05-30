شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية – مجرية فى بودابست بين سامح شكري ونظيره المجري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، إلى مقر وزارة خارجية المجر ليعقد لقاءً مغلقاً مع وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو"، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات المصرية/ المجرية من تناميا ملموساً فى كافة المجالات، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الزيارة الثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها مؤخراً استقبال رئيس الجمهورية لرئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.