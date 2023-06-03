شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة توصى بإجراء الكشف الطبى قبل خطوبة العروسين فى جلسة المجمع المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضور 107 من أعضائه البالغ عددهم 138 عضوًا.