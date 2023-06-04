شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. خاصية فى مبرد المياه تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر خبراء الطاقة دائما من الإفراط فى استخدام الطاقة الكهربائية التى تتسبب في إهدار الأموال، وينصحون دائما باتباع طرق ترشيد الكهرباء من خلال اتباع نظام معين لا يوثر على نمط الاستهلاك ، ومن بين الأجهزة الكهربائية التى تعتبر سبب رئيسي فى ارتفاع قيمة الفاتورة هو مبرد المياه خاصة عند تشغيله على وضع التسخين، وفيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه، وهي كالأتي:

1. تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستستهلك كهرباء أكثر .

2. الأخذ في الاعتبار مدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3. من صفات أفضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة.

4. لا بد أن يتوافر في أفضل مبرد مياه جميع خواص الأمان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمي الأطفال.

5. ليس من الضروري أن يحتوى أفضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات أنت وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لاستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.