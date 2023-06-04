شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة عملاء الكهرباء بالتجمع يسجل "صفر" شكاوى من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفي، استطلاع رأى لعملاء مركز خدمة التجمع الخامس والأول بعد الحصول على شهادة الأيزو 9001/2015 لمعرفة ارائهم فى مستوى الخدمة المقدمة لهم.

كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن نتيجة استطلاع الراي الذى تم إجرائه جاء كالأتى 91% من العملاء راضين عن الأداء بالمركز بدرجة ممتاز و 86% راضين عن توقيت الخدمة بدرجة ممتاز و 91% راضيين عن موظفى خدمة العملاء.

و أضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " ، أن إجمالى عدد الشكاوى من المشتركين بلغ صفر ، لافتا إلى أن هذه النسبة تعد حافز لجميع العاملين بالشركة للإستمرار فى العمل لتقديم خدمات مميزة للمواطن و إزالة أسباب الشكوى لعدم تكرارها.

وأوضح عفيفى، أنه تم تطوير مركز خدمة العملاء التجمع الاول – التجمع الخامس والعمل علي الحصول على شهادة الايزو 9001/2015 من مركز إعداد القادة التابع لوزارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر كجهة استشارية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لامكانية الحصول على شهادة الايزو 9001/ 2015 والعمل علي انشاء وتفعيل نظام لجودة الخدمات طبقا لإحداث الممارسات العالمية اعتمادا على مورد بشري قادر علي تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر.

وأشار عفيفى إلى أن تطوير مركز خدمة العملاء يدعم القطاع على الاستدامة في تقديم خدمات متطورة تلبي توقعات واحتياجات العملاء والجاهزية للعمل في أسواق تنافسية من خلال عدة محاور، أهمها تحسين مستوي الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات جديدة و خفض التكاليف وشكاوي العملاء.