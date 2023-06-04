شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسى نظيره الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس موريتانيا، إنهما اتفقا على تعزيز جهودهما على الساحة الأفريقية، مع استمرار التنسيق والتشاور فى إطار الاتحاد الأفريقى. الرئيس السيسي: اتفقت مع رئيس موريتانيا على تعزيز الجهود بالساحة الأفريقية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية، ووجه الرئيس الموريتانى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى، الشكر للرئيس السيسى على دعوته لزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر هي "أرض الكنانة"، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسى وللشعب المصرى على الإنجازات العظيمة التى تحققت لمصر فى العهد الميمون للرئيس السيسى. الرئيس الموريتانى يشيد بقيادة مصر الحكيمة فى التعاطى مع قضية مياه النيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر. أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية. وزير الصحة: انخفاض الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3% كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقع مساء اليوم تزامنا مع اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى باستاد القاهرة الدولى، فى "ذهاب" نهائى دوري أبطال أفريقيا. الأرصاد: الأجواء لطيفة مساء تسمح بالاستمتاع بمباراة الأهلى والوداد إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح

معلومات الوزراء: مصر الـ14 عالميا والأولى عربيا بمعدلات إعادة التدوير فى 2023 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " إعادة التدوير.. الطريق إلى التنمية البيئية المستدامة"، سلط خلاله الضوء على تعريف عملية إعادة التدوير، ومراحلها الأساسية، ومناقشة الجدوى الاقتصادية لها، كما تطرَّق التقرير للحقائق والأرقام ذات الصلة بعملية إعادة التدوير على مستوى مصر والعالم، والفرص المتاحة لتعزيز عمليات إعادة التدوير في إطار تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجهها.

الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى يثمنان التطور المستمر فى العلاقات بين البلدين