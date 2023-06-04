شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة اليوم الأحد 4 يونيو تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسية الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

-التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

2-تسديد رسوم التظلم المقررة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وقدرها 35 جنيه على المادة الواحدة.

3-إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

4-تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

5-تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

6-التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

7-تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

8-فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.

هذا وقد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.