الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات نهاية العام الجارى

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365، أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة المعوضات ليتم تشغيل الخط بكامل قدرته 300 ميجا وات نهاية العام الحالي.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأن تكون الطاقة التى سيتم نقلها إلى السودان عن طريق خطوط نقل الكهرباء بأعلى جودة وفقا للمعاير العالمية، موضحا أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجا وات، وسيتم التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع.

ويرى المصدر، أن الشبكة القومية للكهرباء في مصر أصبحت بالقوة التى تمكنها من أن تصبح محور عالمى للطاقة ، من خلال التوسعات و أعمال تطوير بالشبكة.