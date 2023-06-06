شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى وانتظام التصحيح بالكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 والتى تعقد حضوريا بالكليات وداخل قاعات مبنى الامتحانات بالحرم الجامعى بنظام البابل شيت والاسئلة المثالية بحسب طبيعة الدراسة فى كل مادة.

وأكد عدد من عمداء الكليات على انتظام أعمال التصحيح فى الكنترولات.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.