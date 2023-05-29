شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب عدة مناطق فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة.

أيضا هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، ابتداءً من الساعة الـ 06:20 مساءً، حتى الواحدة من صباح الإثنين على مدينة الرياض ومحافظات الزلفي، الغاط، مرات، شقراء، المجمعة.



من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.