شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية التونسية تكشف تفاصيل حادث سقوط طائرتين خفيفتين بشط الجريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدّث الرسمي باسم الحماية المدنيّة التونسية، مقتل إثنين وإصابة إثنين آخرين في حادث سقوط طائرتين خفيفتين بشط الجريد السبت.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الأحد ، أن الحادث وقع على مستوى الحدود بين ولايتي توزر وقبلي (جنوب شرق).

وأوضح أنه كان على متن الطائرة الأولى التي تحطمت فرنسيان اثنان يبلغان من العمر 60 عاما و62 عاما وتعرضا لإصابات خفيفة، في حين تمّ العثور على الطائرة الخفيفة الثانية محترقة كليا وبها جثتي السائق ومرافقه متفحمتان وهما أيضا من أصول فرنسية ويبلغان من العمر 78 عاما و55 عاما.

وأضاف المتحدث باسم الحماية المدنية إن فرق النجدة والإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بتوزر قامت بإسعاف المصابين ونقل الجثّتين المتفحّمتين من منطقة شط الجريد إلى المستشفى الجهوي بتوزر.

وأفاد بأن وحدة تابعة لجيش الطيران سخرت طائرة مروحية سهّلت عمليّة العثور على الطائرتين وتحديد مكانهما ومد فرق الإنقاذ بالحماية المدنية بالإحداثيات مما مكن من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة وساهم في نجاح التدخل.