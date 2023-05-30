شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبناني: الشرطة تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

وأضاف مولوي أن أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدًا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.

وأشار إلى أن الحادث يمس بعلاقة لبنان مع أشقاءه، مشددًا على عقاب الفاعلين سيكون قاسيًا.