شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات فلسطينية من مخططات للاستيلاء على نصف مليون دونم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفلسطينيون من مخططات للاحتلال الإسرائيلي، للاستيلاء على نحو نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، تصنف فلسطينياً مناطق محميات طبيعية.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي : إن الاحتلال أعد خطة متكاملة، تتضمن عملية ضم جميع مناطق المحميات الطبيعية، والتي تشكل نحو 10 % من مساحة الضفة الغربية، لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية، يضاف إليها نحو 38 %

من مساحة الضفة الغربية، نزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملكيتها من الفلسطينيين تحت مسمى " أراضي دولة" ضمن خطوات الاحتلال للضم التدريجي للضفة الغربية، للاستيلاء على 60 % من مساحة الضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية على كامل حدود عام 1967.

وأشار تقرير المكتب الوطني، أنه يوجد على امتداد مساحة الضفة الغربية 120 محمية طبيعية، تقع في دائرة عملية الضم، أكبرها مساحة "محمية العوجا" بأريحا، والتي تبلع مساحتها نحو 22 ألف دونم، والتي حولها الاحتلال العام الماضي، لمنطقة عسكرية مغلقة، لافتاً الانتباه لخطوات الاحتلال المتسارعة لتكريس الاستيطان، عبر توسيع المستوطنات خاصة في القدس، عبر إغراقها بآلاف الوحدات الاستيطانية، لفصلها بشكل كامل عن الضفة الغربية.