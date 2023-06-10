شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حكومة تونس تؤكد رغبة بلادها لتعزيز التعاون مع المعهد الدولى للديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان رغبة بلادها في مزيد من تعزيز التعاون مع المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات "IDEA".

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة اليوم السبت ، مع الأمين العام للمعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات "IDEA" كيفن كساس زامورا والوفد المرافق له والذي تم خلاله استعراض مختلف الاستحقاقات السياسية التي تم تحقيقها وفقا لخارطة الطريق المعلن عنها، وأهم الخطوات المقبلة لاستكمال المسار الديمقراطى فى تونس .



من جانبه ، أعرب الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات "IDEA" عن ارتياحه للتعاون القائم بين المعهد ومختلف الوزارات التونسية واستعداده لتوسيع مجالاته بحسب حاجة الجانب التونسى.



يذكر أن تونس هي عضو في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة على الانتخابات، وهي منظمة دولية حكومية تعمل على دعم الديمقراطية المستدامة حول العالم.