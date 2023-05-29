بـ4 طرق مجربة.. تعرفي على طرق استخدام الكولاجين سر جمال المرأة وشبابها

بيروت - نادين محمد - يعد الكولاجين سر جمال المرأة فهو متعدد الاستخدامات، ويوفر طعمًا لذيذًا ومتعة لتغذيتك اليومية. يمكنك بسهولة إدخال مسحوق الكولاجين في نظامك الغذائي .

إذا كنت تفضلين خلط الكولاجين بالسوائل؛ الماء والقهوة والشاي والعصائر أوالحليب، فالأمر يتعلق بتفضيلك لطريقة تناوله.

إضافة الكولاجين إلى نظامك الغذائي

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يعد الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في أجسامنا إلا أنه يبدأ يقل في الجسم بدءًا من عمر 25 إلى 30 عامًا ويستمر مع مرور السنين. فهل يجب إضافة المزيد من الكولاجين إلى نظامك الغذائي؟

تعد أفضل طريقة للحصول على المزيد من الكولاجين في نظامك الغذائي هي تناول المزيد من الكولاجين فلديك خياران لدمج الكولاجين في نظامك الغذائي:

أضيفي الكولاجين إلى نظامك الغذائي من خلال الأطعمة أوعن طريق تناول بعض المكملات.

ويعد مسحوق ببتيدات الكولاجين المصنوع من الحيوانات باستخدام الجلد والعظام ومواد المفاصل والغضاريف أحد أكثر أشكال الكولاجين شيوعًا.

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كيف تستخدمين مسحوق الكولاجين؟

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تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مسحوق الكولاجين مفضلا للكثيرين هو تعدد استخداماته. هناك طرق عديدة لتناوله، يمكن تناوله بمفرده ، أو مزجه فهو يأتي في عبوة مثل مساحيق البروتين الأخرى، أو علبة صغيرة إذا كانت حصة واحدة.

على الرغم من أن الكولاجين هو بروتين لزج ، يجب أن يذوب مسحوق الكولاجين بسهولة إلى حد ما تمامًا مثل أي مسحوق بروتين آخر.

يمكنك مزج الكولاجين في الخلاط أو عن طريق وضعه في زجاجة وتحريكه حتى يختفي ويمكن تحريكه من 30-45 ثانية ، حسب نوع الكولاجين.

إليك أكثر من طريقة لاستخدام الكولاجين

1-مشروبك المفضل

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يمكنك خلط الكولاجين مع مشروبك المفضل وصب المشروب الساخن فوق الكولاجين. تعد القهوة والكولاجين هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتناول الكولاجين يوميًا.

يمكن إضافة ملعقة واحدة من الكولاجين إلى كل فنجان من اللاتيه.

2- الماء

أضيفي ملعقة واحدة من مسحوق الكولاجين إلى زجاجة من الماء البارد يعد مسحوق الكولاجين المنكه هو أبسط طريقة لأخذ مسحوق الكولاجين.

الصورة من موقع AdobeStock

3- الشاي

أضيفي ملعقة واحدة من الكولاجين إلى كل كوب شاي ويؤخذ الكولاجين مع الشاي الساخن، ويمكن تناوله مع أنواع الشاي المختلفة وهي كالآتي:

شاي أسود

شاي أخضر

شاي ابيض

شاي ماتشا

شاي اعشاب

نوع من الشاي الهندي

4. الحليب



الصورة من موقع AdobeStock

أضيفي ملعقة واحدة من الكولاجين المنكه في الحليب البارد ما عليك سوى صب الحليب البارد في زجاجة، وإضافة مغرفة من مسحوق الكولاجين بالشوكولاتة (أو الفانيليا) ورجها ، والاستمتاع بأجمل أنواع الشوكولاتة أو حليب الفانيليا .

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المصدر : cbsupplements