اعراض عرق النسا عند النساء

بيروت - نادين محمد - أعراض عرق النسا في القدم اليسرى عديدة، فقد يشير عرق النسا إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل ظهرك ممتدًا إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق. وعادة ما يؤثر عرق النسا في جانب واحد فقط من جسمك.

على الرغم من أن الألم المصاحب لعرق النسا يمكن أن يكون شديدًا، فمعظم الحالات يتم معالجتها بالعلاجات غير الجراحية في غضون أسابيع قليلة. قد يكون الأشخاص المصابون بعرق النسا الشديد المرتبط بضعف كبير في الساق أو تغييرات في الأمعاء أو المثانة مرشحين للجراحة.

ينتج ألم عرق النسا عن تهيج أو التهاب أو قرص أو ضغط على عصب أسفل الظهر. السبب الأكثر شيوعًا هو القرص المنفتق أو المنزلق الذي يسبب الضغط على جذر العصب. يتحسن معظم المصابين بعرق النسا بمفردهم مع الوقت وعلاجات الرعاية الذاتية.

أعراض عرق النسا في القدم اليسرى

يبدأ العصب الوركي في منطقة الأرداف، ويمتد إلى أسفل الركبة مباشرةً، ثم يتفرع إلى أعصاب أخرى تستمر أسفل ساقك إلى قدمك وأصابع قدمك.

من النادر حدوث إصابة حقيقية للعصب الوركي "عرق النسا"، ولكن إذا كنت تعانين من "عرق النسا"، فأنت تعانين من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي - أي في أي مكان من أسفل الظهر، عبر الوركين والأرداف و / أو أسفل الساقين.

تشمل أعراض عرق النسا في القدم اليسرى بوجه عام ما يلي:

ألم معتدل إلى شديد في أسفل الظهر والأرداف وأسفل ساقك.

خدر أو ضعف في أسفل الظهر أو الأرداف أو الساق أو القدمين.

الألم الذي يتفاقم مع الحركة.

الشعور بـ "دبابيس وإبر" في ساقيك أو أصابع قدميك أو قدميك.

فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة (بسبب ذيل الفرس).

أعراض عرق النسا و متى يزداد الألم

يصف الناس ألم عرق النسا بطرق مختلفة، اعتمادًا على السبب. يصف بعض الناس الألم بأنه حاد أو ناري أو هزات من الألم. يصف آخرون هذا الألم بأنه "حرق" أو "كهربائي" أو "طعن".

قد يكون الألم مستمرًا أو قد يأتي ويذهب. أيضًا، يكون الألم عادةً أكثر حدة في ساقك مقارنةً بأسفل ظهرك. قد يزداد الألم سوءًا إذا جلست أو وقفت لفترات طويلة من الوقت، عند الوقوف وعند التواء الجزء العلوي من جسمك. يمكن أن تؤدي حركة الجسم القسرية والمفاجئة، مثل السعال أو العطس، إلى تفاقم الألم.

هل يمكن أن يحدث عرق النسا أسفل كلتا الساقين؟

عادة ما يؤثر عرق النسا على ساق واحدة فقط في كل مرة. ومع ذلك، فمن الممكن أن يحدث عرق النسا في كلتا الساقين. إنها ببساطة مسألة مكان انضغاط العصب على طول العمود الفقري.

يمكن أن يأتي عرق النسا فجأة أو تدريجيًا. هذا يعتمد على السبب. يمكن أن يسبب فتق القرص ألمًا مفاجئًا. يتطور التهاب المفاصل في العمود الفقري ببطء مع مرور الوقت.

المصدر : موقع mayoclinic

ملاحظة من "الجميلة" يجب مراجعة الطبيب أو المختص عند ظهور هذه الأعراض عليكِ.

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