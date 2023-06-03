شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كالسيوم.. اعرف فوائد شرب الحليب منها فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مصادر شائعة للكالسيوم المسؤول عن تكوين العظام والحفاظ عليها، لا يدرك الكثيرون الفوائد الأخرى التي يمكن أن يقدمها هذا المشروب المغذي لجسمك، وإليك قائمة بالعناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن يقدمها الحليب لجسمك بخلاف الكالسيوم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". مغذيات مهمة يمكن أن يقدمها الحليب لجسمك 1. البروتينيمكن أن يوفر لك شرب الحليب بروتينات عالية الجودة، هذه ضرورية للجسم ليعمل وتساعد في تكوين وإصلاح الأنسجة، وفقًا للدراسات ، يرتبط شرب الحليب أيضًا بانخفاض خطر فقدان العضلات المرتبط بالعمر.

2. الدهونيحتاج جسمك إلى دهون في بعض الكميات، يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون، أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن غالبًا ما يختارون الحليب الخالي من الدسم وخيارات الألبان الأخرى.

3. فيتامين ب 12يوجد فيتامين ب 12 بشكل عام في مصادر الغذاء الحيوانية، يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في تحسين صحتك العقلية.،كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي، يمكن للنباتيين إضافة الحليب إلى النظام الغذائي لتحسين تناول فيتامين ب 12.

4. البوتاسيوميمكن أن توفر لك منتجات الألبان بما في ذلك الحليب كمية جيدة من البوتاسيوم، تلعب هذه المغذيات الدقيقة دورًا في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

لذلك ليس فقط الكالسيوم ، يمكنك الاستمتاع بهذه العناصر الغذائية الكثيرة عن طريق شرب الحليب بانتظام.