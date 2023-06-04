شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد مذهلة لممارسة الرياضة بانتظام أثناء علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مرض معقد يغير الحياة ويصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، في حين تم إحراز تقدم كبير في علاج السرطان وإدارته، فإن تأثير السرطان لا يزال كبيرًا.



من الضروري ملاحظة أن هناك تدابير يمكن للمرء اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين نتائجها إذا تم تشخيصها وفقًا لموقع "healthsite"، التمرين المنتظم هو أحد أكثر الطرق فعالية لتحقيق ذلك، لفهم كيف يمكن إدارة ومنع السرطان من خلال ممارسة الرياضة بانتظام تابع القراءة.



فوائد التمرين لمرضى السرطان والناجين منهتوفر التمارين الرياضية العديد من المزايا الصحية، مثل تقليل الالتهاب، وتقوية المناعة، والتحكم في الوزن، فضلاً عن تحسين الأداء العقلي والجسدي، بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث أن التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا، من بين أنواع أخرى من السرطان.

علاوة على ذلك يمكن أن تكون التمارين مفيدة أيضًا في علاج السرطان، وتقليل الآثار الضارة للعلاجات مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، وتعزيز وظائف الجسم، وفي بعض الحالات، زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.



فيما يلي نظرة على كيف يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الوقاية من السرطان وعلاجه وتقديم نصائح عملية لدمج التمارين في نمط حياة صحي.



​الوقاية من السرطانإليك كيف يمكنك منع خطر الإصابة بالسرطان من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تقليل الالتهابالالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى الإصابة بالسرطان، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقليل الالتهاب عن طريق تنظيم جهاز المناعة وتقليل إنتاج السيتوكينات الالتهابية. تعزيز وظيفة المناعةثبت أن التمارين الرياضية تؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من السرطان، نتيجة لزيادة الدورة الدموية للخلايا المناعية الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكن اكتشاف الخلايا السرطانية وإزالتها بسهولة أكبر قبل أن تتاح لها فرصة التطور والانتشار. السيطرة على الوزنيعد سرطان الثدي والقولون والبروستاتا مجرد عدد قليل من السرطانات التي تزداد بشكل ملحوظ بسبب السمنة. وبالتالي، من خلال حرق السعرات الحرارية واكتساب كتلة عضلية هزيلة، يمكن أن تساعد التمارين الأشخاص على التحكم في أوزانهم، ما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. تحسين صحة القناة الهضميةيرتبط السرطان وصحة الأمعاء ارتباطًا وثيقًا، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين صحة القناة الهضمية من خلال تشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتقليل الالتهاب فيها، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وأنواع السرطان الأخرى المرتبطة بالجهاز الهضمي. معالجة السرطانإليك كيف يمكن لممارسة الرياضة بانتظام أن تساعد مريض السرطان أثناء عملية العلاج: تقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطانيمكن أن يكون للعلاج الكيميائي والإشعاعي لعلاج السرطان العديد من الآثار الجانبية ، مثل الألم والغثيان والتعب، وبالتالي، من خلال زيادة اللياقة العامة وتقليل علامات الالتهاب في الجسم ، يمكن أن تساعد التمارين في تقليل هذه الآثار الضارة. تحسين الصحة النفسيةيمكن أن يكون للسرطان تأثير سلبي على الصحة العقلية ، مما يؤدي إلى مشاكل عاطفية مثل الاكتئاب والقلق، وقد ثبت أن التمرينات تساعد على مكافحة هذا الأمر لرفع الحالة المزاجية وتقليل علامات القلق والاكتئاب لدى مرضى السرطان. تحسين الوظيفة الجسديةيمكن أن يتسبب علاج السرطان في تدهور العضلات وتقليل القدرات البدنية، وبالتالي، يمكن تحسين القوة والمرونة والوظيفة البدنية العامة من خلال التمرين، مما يمكن أن يعزز نوعية الحياة ويقلل من احتمالية الإصابة.





الفوائد المنقذة للحياة من ممارسة الرياضة في الوقاية من السرطان وعلاجهممارسة الرياضة بانتظام أمر بالغ الأهمية للوقاية من السرطان وعلاجه، يمكن أن يساعد في تقليل فرصة الإصابة بالسرطان، وتحسين التشخيص لأولئك الذين تم تشخيصهم بالفعل ، وتحسين نوعية الحياة العامة.

يجب على مرضى السرطان استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في برنامج تمارين للتأكد من أنه آمن ومناسب لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن نوع التمرين وشدته قد يختلفان تبعًا لمرحلة السرطان والحالة الصحية الفردية، علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان دمج التمرين في نهج شامل للوقاية من السرطان وعلاجه ، والذي يتضمن نظامًا غذائيًا صحيًا وإدارة الإجهاد وخيارات نمط الحياة الصحية الأخرى، وبالتالي، من خلال الجمع بين هذه الاستراتيجيات، يمكن للأفراد تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتحسين صحتهم العامة ورفاهيتهم.