شكرا لقرائتكم خبر عن التغيير في درجة حرارة الجسم يؤثر على النوم كيف يمكن التحكم فيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم جانب حاسم في حياتنا، إنه عنصر أساسي يحافظ على صحة أجسامنا لكى تعمل بشكل صحيح، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على قدرتنا على الحصول على نوم جيد ليلاً.

وفقًا لموقع "healthsite"، أحد هذه العوامل هو درجة حرارة الجسم الأساسية، فيمكن أن تؤثر التغييرات في درجة حرارة أجسامنا على جودة نومنا، ما يجعل من الضروري إدارته بشكل صحيح.



تنخفض درجة حرارة أجسامنا في المساء، ما يساعدنا على الشعور بالنعاس ليلاً، ومع ذلك، إذا كانت درجة حرارة الجسم مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل نومنا.



يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية إلى صعوبة النوم والاستمرار في النوم، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.



ينظم منظم الحرارة الداخلي للجسم ، تحت المهاد فى المخ، درجة حرارة الجسم، فعندما تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة للغاية، فإن المخ يرسل إشارات للجسم ليبرد عن طريق التعرق، ومع ذلك، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، ما يجعل من الصعب النوم.

على الجانب الآخر يمكن أن يؤدي انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية أيضًا إلى تعطيل نومنا، فعندما تنخفض درجة حرارة أجسامنا ، يمكن أن يتسبب ذلك في استيقاظنا أثناء الليل، وذلك لأن انخفاض درجة حرارة الجسم يشير إلى أن الجسم يستيقظ ويدفئ. ومع ذلك، يمكن أن يسبب لنا أيضًا الشعور بالخمول والتعب في الصباح، ما يجعل من الصعب علينا أن نبدأ يومنا.

كيف يمكننا التحكم في درجة حرارة الجسم الأساسية لضمان نوم هادئ ليلاً؟تعد إدارة درجة حرارة الجسم الأساسية أمرًا ضروريًا لنوم هانئ ليلاً. تتمثل إحدى طرق تنظيم درجة حرارة أجسامنا في ضبط درجة الحرارة في بيئة نومنا. على سبيل المثال ، الحفاظ على برودة الغرفة واستخدام مروحة أو مكيف هواء يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم ، مما يسهل النوم.

من العناصر المهمة الأخرى للتحكم في درجة حرارة أجسامنا هو الاستثمار في مرتبة جيدة الجودة يمكنها تنظيم درجة حرارة أجسامنا.

تستخدم بعض المراتب المتخصصة رغوة الذاكرة التي يسببها الوزن والتي لا تتفاعل مع الجسم ودرجة الحرارة المحيطة وتوفر دعمًا مثاليًا للجسم أثناء النوم.



تعمل أقمشة التكنولوجيا اليابانية مثل منظم الحرارة، ما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ويوفر إحساسًا فوريًا بالانتعاش.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض المراتب مواد تنظيم حراريًا طورتها وكالة ناسا، والتي تساعد في الحفاظ على درجة حرارة مريحة للجسم.



لذلك، فإن السرير الذي يحتوي على رغوة الذاكرة التي يسببها الوزن والنسيج المنظم للحرارة سيكونان مثاليين لنوم أفضل للحفاظ على درجة حرارة جسمك تحت سيطرة أفضل.

يمكن أن يساعد استخدام الفراش والملابس خفيفة الوزن وقابلة للتنفس أيضًا في تنظيم درجة حرارة أجسامنا من خلال أجسامنا، ما يساعدنا على البقاء هادئين.



من الضروري أيضًا تجنب تناول الكحوليات أو الكافيين قبل النوم، لأنها قد تعطل نومنا وترفع درجة حرارة الجسم.

بدلاً من ذلك، يمكننا شرب شاي الأعشاب أو الماء لإبقائنا رطبًا والحفاظ على درجة حرارة مريحة للجسم.