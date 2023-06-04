هل يمكن الدمج بين الكيتو والصيام المتقطع

بيروت - نادين محمد - يعد قطع الكربوهيدرات وتغذية الجسم بالدهون استراتيجية غذائية شائعة تسمى حمية الكيتو. وهي طريقة اثبتت فعاليتها في التخلص من الدهون الزائدة، كما أن الصيام المتقطع الذي يعتمد على تناول الأكل خلال ساعات محدودة هو أيضًا نظام فعال، لذلك يميل البعض للمزج بين النظامين بهدف إنقاص الوزن السريع.

ينصح بعض الخبراء بينهم البروفيسور جيسون فونج ، مؤلف كتاب The Obesity Code ، باستخدام نظام الكيتو كأساس للصيام المتقطع ، وقال أن هذا المزيج يستهدف مناطق الدهون من ثم هو مفيد حال المعاناة من السمنة الموضعية.

ما هي حمية الكيتو؟

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أظهر بحث أن العلماء صمموا في الأصل نظامًا غذائيًا كيتو في عشرينيات القرن الماضي للمساعدة في السيطرة على النوبات لدى الأطفال المصابين بالصرع . ويقوم الكيتو على تناول 3 إلى 4 جرامات (جم) من الدهون لكل 1 جرام من الكربوهيدرات والبروتين .

يختلف الكيتو الذي يستخدمه الكثيرون لفقدان الوزن اليوم قليلاً من حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون ومتوسطة البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات. تشكل الدهون حوالي 80 في المائة من السعرات الحرارية اليومية ، ويستهدف استهلاك ما بين 20 جرامًا و 50 جرامًا من الكربوهيدرات الصافية حسب احتياجاتك الشخصية.

تخلو قائمة أطعمة حمية الكيتو من معظم الكربوهيدرات ، حتى الأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة الغنية بالألياف ومعظم الفواكه ، مع إعطاء الأولوية للدهون ، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون.

الفكرة في حمية الكيتو هي أنها تدفع الجسم نحو حرق الدهون للحصول على الطاقة تسمى هذه الحالة الكيتونية أوالكيتو. بدلاً من الاعتماد على الجلوكوز و الكربوهيدرات.

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كيف يعمل الصيام المتقطع؟

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الصيام المتقطع هو حمية تعتمد على الوقت وليس نوع الطعام، يتم تقسيم اليوم إلى ساعات الصيام وساعات الأكل، وهناك أكثر من خطة لكن الأشهر بينهم هي التوقف عن الأكل خلال 16 ساعات بينما يُسمح بتناول الأكل في الـ 8 ساعات المتبقية من اليوم.

تلعب حمية الصيام المتقطع دورًا هامًا في علاج السمنة ومقاومة الأنسولين (السمة المميزة لمرض السكري من النوع 2) كما أنها فعالة في حالات السمنة الموضعية.

ينصح الخبراء بتناول ما بين 1200 و 1800 سعرة حرارية بين الساعة 8 صباحًا و 4 مساءً ، أو في أي وقت تختاريه، كما يفضل البعض اعتماد حمية أخرى خلال ساعات الأكل ولتكن الكيتو لفعالية مضاعفة.

لماذا أصبح المزج بين الصيام المتقطع مع الكيتو شائعًا لفقدان الوزن؟

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يمكن أن يساعد اتباع نظام كيتو مع الصيام المتقطع في إنقاص الوزن على المدى القصير ، على الرغم من أن كل نظام غذائي مقيد للغاية ، لذا فهي بالتأكيد ليست طريقة مناسبة للجميع.

يزيد نظام كيتو الغذائي من مستويات الكيتونات في الجسم. خلال أوقات الصيام ، تزداد الكيتونات أيضًا. سيعتمد الدماغ بشكل أقل على الجلوكوز للحصول على الطاقة عندما يكون في حالة الكيتوزية الغذائية . لذلك ، فإن الانتقال إلى حالة الصيام (الكيتون) يصبح في النهاية سلسًا بعد تناول كمية منخفضة من الكربوهيدرات أو الكيتون لبضعة أسابيع.

من يجب أن يجرب حمية كيتو مع الصيام المتقطع؟

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يمكن لأي شخص كان على نظام كيتو لأكثر من أسبوعين ويرغب في إضافة الصيام المتقطع القيام بذلك - لكن بعد مراجعة الطبيب. والجدير بالذكر أنه قد لا يكون مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو كجزء من خطة لمعالجة السكري مثلًا. ي لأن مطالبة هؤلاء المرضى بعدم تناول الطعام لفترة طويلة يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا.

أيضًا ، إذا كنتِ تعاني من مرض مزمن في الكلى أو لديك تاريخ من اضطرابات الأكل ، أو تخضعي لعلاج نشط للسرطان ، أو كنتِ حاملاً أو مرضعة ، فمن غير المستحب أن تتبعي هاتين الحميتين معًا.

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المصدر: موقع The health