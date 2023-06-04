شكرا لقرائتكم خبر عن هشاشة العظام أثناء الحمل.. اعرفى 7 طرق لحماية عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام تعني العظام المسامية، ويصبح الشخص أكثر عرضة للكسور والتشوهات بسبب فقدان كثافة العظام، قد تجد صعوبة في المشي والحركة، إنها حالة شائعة جدًا على مستوى العالم، تعتبر هشاشة العظام أثناء الحمل حالة نادرة وعادة ما تكون مؤقتة، ولكن تأثيرها قد يكون خطيرًا، لا تدرك العديد من النساء أنهن يواجهن المشكلة حتى يتعرضن لكسر خطير في عظامهن، إذا كنتِ تعانين من هشاشة العظام المرتبط بالحمل (PAO) ، فقد تعانين من أعراض مثل آلام الظهر، وفقدان كثافة العظام، والكسور أثناء الحمل وبعده، وإليك طرق الوقاية ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

خطر الإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل

يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني لدى المرأة الحامل إلى انخفاض مؤقت في كثافة العظام، يحتاج الجنين النامي إلى كمية كبيرة من الكالسيوم للنمو، إذا لم تستهلك الأم الحامل ما يكفي من الكالسيوم لتلبية احتياجات الجنين، فيمكن أن تستهلك الكالسيوم من عظام الأم، ما يؤدي إلى هشاشة العظام.

سبب آخر هو نقص فيتامين د الذي يمكن أن يضعف امتصاص الكالسيوم، إذا كان لديك تاريخ سابق لهشاشة العظام ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أثناء الحمل ،يمكن أن تؤدي العوامل الأخرى مثل التدخين والمواد غير الصحية إلى مشاكل صحية في العظام.

هل ترتبط الرضاعة الطبيعية بانخفاض كثافة العظام؟

نظرًا لأن مستويات هرمون الاستروجين منخفضة نسبيًا أثناء الرضاعة ، مما يثبط امتصاص الكالسيوم ، فإن الرضاعة الطبيعية تساهم إلى حد ما في فقدان العظام بشكل مؤقت، فإن إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين (د) والكالسيوم إلى النظام الغذائي يوصى به بشدة للحوامل والأمهات المرضعات من أجل الحفاظ على عظام قوية.

كيف يمكن الوقاية من هشاشة العظام أثناء الحمل؟ 1. تناول المزيد من البروتين

البروتين ضروري لنمو العظام وإصلاحها،أضف الأطعمة الغنية بالبروتين مثل العدس والأسماك والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان لإدارة هشاشة العظام.

2. كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية وصحية ، يجب إضافة منتجات الألبان والسردين والسبانخ واللوز التي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم إلى النظام الغذائي.

3. إضافة المزيد من فيتامين د

إن تناول فيتامين د بانتظام يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم المضاف إلى النظام الغذائي، يمكن أن يساعد التعرض الكافي للشمس مع إضافة مجموعات غذائية غنية بفيتامين (د) مثل الأسماك والكبد والبيض في تعزيز كثافة العظام.

4. أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مضادة للالتهابات وقد تساهم في صحة العظام. تناول بذور الشيا والجوز والأسماك الدهنية وبذور الكتان في نظامك الغذائي.

5. الحد من استهلاك الكافيين

تجنب أو قلل من الاستهلاك اليومي للكافيين لأنها يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

6. تجنب التدخين

كل من التدخين واستهلاك الكحول يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام، تأكد من أنك لست تحت تأثير أي منهم.

7. ممارسة الرياضة بانتظام

الانخراط في تمارين تقوي العضلات والقوة الأساسية مثل اليوجا أو حتى السباحة ولكن تحت إشراف خبير لياقة بدنية وطبيب.