انت الان تتابع خبر قدّمه "الإطار التنسيقي" ويتضمن 6 نقاط.. مقترح جديد حول الفقرات 13 و14 في الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المرسومي في تدوينة تابعها الخليج 365، أنه "وفقا لمصادر خاصة قدم الإطار التنسيقي مقترحاً جديداً حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان: ينص على ما يلي:

- ان يسلم الاقليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو.



- بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو.

- في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد.

- تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخلياً.

- تلتزم الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلمه من الإقليم.

- توضع اموال مبيعات النفط وتدويره داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.

