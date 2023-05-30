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قدّمه "الإطار التنسيقي" ويتضمن 6 نقاط.. مقترح جديد حول الفقرات 13 و14 في الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المرسومي في تدوينة تابعها الخليج 365، أنه "وفقا لمصادر خاصة قدم الإطار التنسيقي مقترحاً جديداً حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان: ينص على ما يلي:

- ان يسلم الاقليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو.

- بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو.

- في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد.

- تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخلياً.

- تلتزم الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلمه من الإقليم.

- توضع اموال مبيعات النفط وتدويره داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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