انت الان تتابع خبر هل أرسلت امريكا اموالاً لوضع منهج دراسي عن المثلية في العراق؟.. تعرف على الحقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المعلومات المذكورة مضللة وغير دقيقة، إذ ما حدث هو قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتأريخ 15 ايار 2023، بنشر عرض منحة مالية بمبلغ مالي بحدود 10 مليون دولار، وبحسب برنامج المنحة فان المؤهلون لهذا المشروع هم مؤسسات التعليم العالي التي تنهج الطراز الأمريكي في التعليم، والغرض من هذه المنحة بحسب الخارجية الامريكية، لأجل "‏دعم التعليم العالي على الطريقة الأمريكية في العراق".وبحسب صحيفة (واشنطن فري بيكون) فإن إدارة بايدن "مستعدة لدفع ما يصل إلى 12 مليون دولار لتعليم العراقيين كيفية مكافحة تغير المناخ وتقدير التنوع بين الجنسين".

وكشفت صحيفة (‏واشنطن إكزامينر‏) بما وصفته بـ"قائمة الأشياء السخيفة التي تدعمها أموال دافعي الضرائب لدينا ‌‏لا تنتهي أبدا‌‏"، ومن بينها "12 مليون دولار لتدريس مناهج التنوع الاجتماعي في العراق، إلى جانب دروس حول كيفية مكافحة تغير المناخ".