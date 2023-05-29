شكرا لقرائتكم الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم نجران، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناء على تقارير الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المطرية.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم نجران، جابر مدخلي، في تغريدة نشرتها الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 11/ 1444هـ في جميع مدارس ومكاتب التعليم التابعة لـ تعليم نجران.

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وتشهد معظم مناطق المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية، يرافقها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وعواصف رعدية، فيما يشدد المدني على اتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار.