شكرا لقرائتكم كتاب علوم الأرض والفضاء ضمن ‎مسارات الثانوية بدءًا من العام الدراسي المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقرّت وزارة التعليم تدريس كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن المناهج الدراسية في نظام مسارات الثانوية بدءًا من العام الدراسي المقبل 1445هـ؛ إسهامًا في تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب والطالبات نحو علوم الفضاء، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالمقررات الدراسية، والتطورات الحديثة والمعايير العلمية والوطنية في هذا المجال.

ويتناول المقرر الدراسي الجديد مقدمة في علم الأرض والفضاء، واستكشاف العلاقة بين الأرض والهواء والفضاء والماء والكائنات الحية، إضافة إلى الربط بين الظواهر الطبيعية المهمة في الكون؛ كالخسوف والكسوف ومنازل القمر.

ويأتي إقرار الوزارة للمادة الدراسية الجديدة في إطار حرصها على مواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية؛ الرامية لإعداد مواطن منافس عالميًّا، من خلال الارتقاء بنواتج التعلّم بما يواكب المتغيرات العالمية، ويتواءم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل. ​