شكرا لقرائتكم تقنين الرواتب والمكافآت تشمل جميع المناصب حتى الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المختص في الموارد البشرية هشام بن علي: إن التغييرات الجديدة في القواعد المنظمة لشؤون العاملين تشمل جميع المراتب من الصغير إلى الكبير وحتى الوزير والمحافظ.

وأوضح ابن علي، في مداخلة هاتفية عبر قناة “الإخبارية”، أن هذا النظام يشمل جميع موظفي الدولة، سواء المتعاقدين أو المرسمين على مراتب.

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وأضاف أن هذا النظام يشمل أيضًا تقنين الرواتب والمكافآت والتعويضات، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية والوزارة أو الهيئة المعنية بالموظف.