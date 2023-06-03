شكرا لقرائتكم سدايا مُمَكّن رقمي في تنفيذ مبادرة طريق مكة في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، جهودها كمُمَكِّنٍ رقمي لمبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030- حيث تعمل مع الجهات الحكومية المشاركة فيها لعام 1444هـ المنفَّذة في 7 دول، منها جمهورية باكستان الإسلامية.

أعلى المعايير

وعملت سدايا- ممثلةً في مركز المعلومات الوطني- على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى الربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 10 محطات عمل مدعَّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني، التي تسهِّل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي بوجود فريق تقني من سدايا مكوَّن من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة؛ لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال مدة المبادرة.

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مساعي سدايا

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي سدايا الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة، ودعم التحول الرقمي؛ لتتمكن من تقديم أفضل الأداء في خدماتها، إضافة إلى تعزيز جهود التعاون بين قطاعات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن.