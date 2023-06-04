شكرا لقرائتكم بروق قوية وأمطار غزيرة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا، والعيدابي، وهروب.

ووثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة مع ظهور بروق على محافظة صبيا بمنطقة جازان.

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كما وثق فيديو آخر، جريان السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة على محافظة هروب بجازان، وسط نشاط في الرياح السطحية وسماع لصوت الرعد في المكان.

أمطار غزيرة ورياح نشطة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان، تشمل في ذلك الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا وصبيا، وهروب.

ويصاحب الأمطار نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبرد، وجريان سيول، كما تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.