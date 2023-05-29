7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 28 / 5 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، 7 محترفين فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر.. وغياب كوكا والننى وحامد، وطبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة حمدي فتحي وموقفه من نهائى أفريقيا.

7 محترفين فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر.. وغياب كوكا والننى وحامد

أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاءات لـ7 لاعبين محترفين استعدادًا لمعسكر شهر يونيو.

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة حمدي فتحي وموقفه من نهائى أفريقيا

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.

نجح فريق حرس الحدود فى الفوز على نظيره غزل المحلة 3-2، فى المباراة التي جمعتهما باستاد المكس بالإسكندرية، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.