شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونوران جوهر وهانيا الحمامي يتأهلون لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، نوران جوهر وهانيا الحمامي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى الثانى من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

- فوز علي فرج على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-6, 12-10.

- فوز هانيا الحمامي على نادين شاهين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-2, 11-5.

- فوز نوران جوهر على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 12-10.

- هزيمة علي أبو العينين أمام الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-6, 10-12, 11-5, 11-9.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الإسباني إيكار بجاريس بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-8, 11-9, 11-8.

- هزيمة يثرب عادل أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-3, 11-4.

- هزيمة نور الطيب أمام الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-8.