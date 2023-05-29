شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية ثلاثى المصرى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية ثلاثي النادي المصري "حسين السيد، مروان حمدي، وزياد كمال" للمشاركة مع الفريق البورسعيدي فى المباريات المقبلة، بعد تعافيهم من الإصابات العضلية التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة وغيبتهم عن المباريات.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة فى السابع من يونيو المقبل ضمن منافسات الدوري.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.