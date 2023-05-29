شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك مع طلائع الجيش فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والطلائع المقرر لها غدا الثلاثاء المؤجلة من الأسبوع الـ23 للدوري الممتاز.

يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، والمقرر لها في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهى المباراة التي تشهد رغبة الفارس الأبيض في تحقيق الفوز والزحف نحو الصعود لتحسين مركزه بجدول المسابقة، ورغبة الطلائع في الفوز للهروب من قاع الدورى وشبح الهبوط الذى يطارده.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفا، في المقابل يدخل طلائع الجيش محتلا المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 12، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا.