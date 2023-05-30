شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: "قرارات عادلة" للحكم محمد عادل فى لقاء الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وسيراميكا

المسابقة: الدورى المصرى الجولة 27

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد عادل

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: خالد حسين

حكم رابع: هشام الفلال

حكام الـ VAR: حسام عزب، هانى خيرى

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم في إدارتها نتيجة للتعاون والتركيز على مدار شوطى اللقاء وكانت أبرز الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: الدقيقة 57 يسجل لاعب الأهلى الشحات هدفا، ويشير المساعد الأول إلى وجود تسلل، وبعد الرجوع لـ VAR يتم احتساب الهدف، وهنا تدخل صحيح من حكام الـ VAR فى صحة الهدف.

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال مثالى لعنصر اللياقة البدنية وتحمل السرعة والتواجد فى الحدث باستثناء الدقيقة 62 واصطدام الكرة بالحكم ليقوم بعمل إسقاط.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من: كهربا ومحمود متولى من الأهلى وميدو جابر من سيراميكا نتيجة التهور.

الحكمان المساعدان: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة، خاصة المساعد الثانى خالد حسين، فى ضبط التسلل وتميز لسمير جمال باستثناء حالة الإشارة إلى هدف الاهلى بالتسلل.

حكام الـ VAR: تدخل صحيح من الـ VAR فى الدقيقة 57 واحتساب هدف صحيح لصالح الأهلى.