شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطالب ثنائى المحلة بتجهيز جواز السفر تحسبا لضمهما للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثنائي فريق غزل المحلة مصطفى العش وأحمد الندري بتجهيز جواز السفر لكل منهما، تحسبا للاستعانة بهما فى أى وقت فى قائمة المنتخب خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يُعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة غينيا فى الجولة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وخسر فريق غزل المحلة من حرس الحدود 3-2، فى المباراة التي جمعتهما باستاد المكس بالإسكندرية، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويلاقى غزل المحلة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءا .

ويحتل الفريق المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة .