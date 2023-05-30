شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى الليلة استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام المقاولون العرب، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام النجوم في كأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وكان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزاً أمام المقاولون العرب فى بطولة الدورى

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود 10 لاعبين فى مباراة المقاولون العرب تم استبعادهم من قائمة مباراة الإسماعيلى الأخيرة أمام النجوم فى كأس مصر، من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، وعلى رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم.

في سياق آخر، حذر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، مشدداً على رفضه فكرة تكرار التهاون والتقصير من بعض اللاعبين فى المباريات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أى لاعب يثبت تقصيره بجانب تغريمه مالياً لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش من أجل تفادى دوامة الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.