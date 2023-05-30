شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحسم مصير مشاركة معاذ الحناوى أمام الداخلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، موقف معاذ الحناوى من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام إنبى، بسبب الإصابة فى عضلات البطن خلال التدريبات الجماعية اليوم، وفقا للحالة البدنية والفنية للاعب عقب الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة بيراميدز والخروج بين شوطى المباراة ومشاركة إيهاب سمير بديلا، فى اللقاء الذى خسره بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

معاذ الحناوى من العناصر الأساسية فى غزل المحلة خلال الفترة الماضية، وشارك فى 30 مباراة هذا الموسم، وتمكن فى إحراز هدفين، ومن المنتظر أن يحدد الاختبار الطبى حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب والمدة التي يحتاجها لتلقى العلاج اللازم.

ويسعى رضا شحاتة حالياً لتصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبى الفريق وإنهاء الهجمات بشكل جيد والتمكن من أستغلال الفرص المحققه للتهديف.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.