شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، نوران جوهر، وهانيا الحمامي، إلى الدور نصف النهائي، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 26 مايو حتى الثاني من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في الدور ربع النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-2, 11-5.

فيما فازت هانيا الحمامي على الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-4.

وأخيراً فاز علي فرج على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-2, 11-3, 11-2.