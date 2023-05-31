شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-5-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأربعاء، مباراتان في إطار افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين البنك الاهلى والداخلية، والمقاولون العرب مع الإسماعيلى.
موعد مباراة البنك الاهلى والداخلية
ويستضيف فريق البنك الأهلى في السابعة مساء، فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق البنك الأهلى الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لمثله في نفس الجولة.
يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.
في المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 13 مواجهة والهزيمة في 11 لقاء، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.
موعد مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى
يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.
في المقابل، يحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.
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