شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-5-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأربعاء، مباراتان في إطار افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين البنك الاهلى والداخلية، والمقاولون العرب مع الإسماعيلى.

ويستضيف فريق البنك الأهلى في السابعة مساء، فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق البنك الأهلى الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لمثله في نفس الجولة.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 13 مواجهة والهزيمة في 11 لقاء، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.

يلتقى فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع فريق الإسماعيلى على استاد المقاولون العرب، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المقاولون العرب سلبيا مع طلائع الجيش في المباراة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى الفوز على حرس الحدود بهدف في نفس الجولة.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

في المقابل، يحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.