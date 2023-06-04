شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 3 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 3 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: طلائع الجيش يهزم سموحة 2 / 0 بالدورى فى أول ظهور لعبد الحميد بسيونى.

طلائع الجيش يهزم سموحة 2 / 0 بالدورى فى أول ظهور لعبد الحميد بسيونى

حقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

كولر: أثق فى كل لاعبى الأهلى قبل نهائى أفريقيا.. ورفضت المجازفة بالشناوى

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه استعد جيدا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي غدا الأحد على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وادى دجلة يفوز على بورتو ويؤحل حسم بطاقة الصعود فى مجموعة القاهرة

حقق فريق وادي دجلة فوزا صعبا على فريق بورتو السويس بهدف نظيف، فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني. استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل لإعلان كافة التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه 12 يونيو بالإسكندرية. دخل سيد معوض، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب الناشئين مواليد 2008 والمقرر تشكيله الفترة المقبلة. سيد معوض يدخل ترشيحات اتحاد الكرة لتدريب منتخب الناشئين ميكالى يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان قائمة المنتخب الأولمبى السبت المقبل

الزمالك يتفق على 3 صفقات صيفية ويؤجل الإعلان لنهاية الموسم

اتفق مسئولو نادى الزمالك على 3 صفقات قوية، وفقاً لرغبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، ولكن فضلوا الإعلان عنها نهاية الموسم، حفاظاً على تركيز اللاعبين.

الأهلي يجهز مصطفى شوبير للمشاركة فى نهائى أفريقيا.. اعرف التفاصيل

يعقد البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، جلسات مكثفة مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد، لتجهيزه للمشاركة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.