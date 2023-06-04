شكرا لقرائتكم خبر عن سليماني كوليبالى: ندمت على الهروب من الأهلى.. وأتمنى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، أنه نادم على واقعة الهروب من صفوف الشياطين الحمر.

وقال كوليبالي، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "ندمت على واقعة الهروب من الأهلي، ومررت بظروف عائلية صعبة، ورحلت بطريقة غير جيدة".

وأضاف: "بالطبع أتمنى العودة لصفوف الأهلي من الجديد".

وعن خوض الأهلي نهائي أفريقيا ضد الوداد المغربي، علق: "أتمنى أن يفوز الأهلي باللقب بلا شك".