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سليماني كوليبالى: ندمت على الهروب من الأهلى.. وأتمنى العودة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، أنه نادم على واقعة الهروب من صفوف الشياطين الحمر.

 

وقال كوليبالي، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "ندمت على واقعة الهروب من الأهلي، ومررت بظروف عائلية صعبة، ورحلت بطريقة غير جيدة".

 

وأضاف: "بالطبع أتمنى العودة لصفوف الأهلي من الجديد".

 

وعن خوض الأهلي نهائي أفريقيا ضد الوداد المغربي، علق: "أتمنى أن يفوز الأهلي باللقب بلا شك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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