شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام منتخب اليمن على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قام خلالها أوسوريو بتجربة بعض اللاعبين من البدلاء والعائدين من الإصابات.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.