شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينهى استعداداته الليلة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاتحاد السكندري بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض زعيم الثغر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن زوران قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

واستقر زوران مانولوفيتش على أن يقود هشام صلاح الجبهة اليمنى لسيد البلد بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيراميدز وانتهت بخسارة سيد البلد بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وفي سياق متصل يستمر غياب محمود علاء، مدافع زعيم الثغر، عن صفوف فريقه أمام الزمالك بسبب إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير رياضى الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وسجل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 20، وبعد 3 دقائق نجح عمار حمدى فى تسجيل هدف التعادل لزعيم الثغر، وفى الدقيقة 70 سجل فخرى لاكاى الهدف الثانى لبيراميدز.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو، بينما يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 59 نقطة وتتبقى له 5 مواجهات مؤجلة.