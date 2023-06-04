شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم معسكره بالقاهرة اليوم قبل السفر للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأحد منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفه، معسكره بالقاهرة، قبل التوجه غدا الإثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي: "المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا – السودان، والمجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت – لبنان، والمجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين – العراق".

ولم تنجح مساعي الجهاز الفني لمنتخب مصر للصالات بقيادة جهاد عرفة، ومحاولات اتحاد الكرة، في تنظيم مباراتين وديتين لصالات الفراعنة قبل انطلاق البطولة، وحاول الجهاز الفني للمنتخب الاتفاق على خوض مباراتين وديتين، لكن تأخر عودة منتخب السعودية للصالات من البوسنة كان عائقا أمام تنظيم الوديتين.