الأهلى يقترب من التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة "رجال" الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادى الأهلى مع التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة فريق الكرة الطائرة للرجال فى الموسم الجديد، عقب انتهاء رحلة محمد مصيلحى مع الفريق بعد خسارة الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

ويطمح مسئولو القلعة الحمراء فى استعادة هيبة الفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل خسارة الألقاب المحلية موسمين متتاليين، ما أدى إلى الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد تعاقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات قادمة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد عدد من لاعبى الأهلى مع المنتخب استعدادا لأفريقيا فى أول تجمع المدير الفنى الجديد للفراعنة فلافيو.

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر دعوة من نظيره التركى لاستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لأفريقيا.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم.

ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.